18 июня в сотрудничестве с Тульской областной филармонией Санкт-Петербургский Дом музыки представит свой проект «Музыкальная сборная России». В нём примут участие его молодые солисты, лауреаты престижных отечественных и международных конкурсов.

Второй симфонический концерт проекта с участием оркестра Тульской филармонии пройдёт в её концертном зале в рамках закрытия концертного сезона 2020/2021 гг. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Дом музыки» было создано в 2006 году и в 2021 году отмечает своё 15-летие. Его художественным руководителем стал виолончелист, народный артист России, профессор

Сергей Ролдугин, ранее возглавлявший Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова.

Сфера деятельности учреждения — академическая музыка, развитие классического музыкального искусства и сохранение отечественных исполнительских традиций.

Основное внимание уделяется студентам и выпускниками консерваторий в возрасте от 16 до 30 лет — солистам оркестровых специальностей. Санкт-Петербургский Дом музыки предлагает участникам своих программ выступления на лучших концертных площадках, обучение на мастер-классах выдающихся мастеров, приобретение опыта игры с симфоническим оркестром. «Для успешной творческой деятельности в молодом

исполнителе должна появиться серьезная концертная ответственность, поэтому встреча с публикой — лучшим педагогом, в корне отличает учебный концерт от публичного. На таких выступлениях молодой солист предстанет не как ученик, пробующий свои силы, а как профессионал, от которого ждут творческого события», — считает Сергей Ролдугин.

За время существования Дома музыки публика познакомилась как с начинающими карьеру солистами, которые готовятся к международным конкурсам, так и с лауреатами престижных творческих состязаний и с молодыми звездами России, чьи имена хорошо известны в России и за рубежом. За пределы Петербурга "Музыкальная сборная" шагнула в 2010 году. Концерты проекта проходят в российских филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями. За эти годы их посетили более 500 тысяч слушателей во многих городах нашей страны.

На тульском концерте «Музыкальную сборную России» будут представлять:

Арсений Газизов (контрабас). Родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Студент Санкт-Петербургской консерватории (класс Заслуженного артиста РФ, доцента Александра Шило). Артист оркестра Михайловского театра. Концертмейстер группы контрабасов Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра п/у Юрия Башмета. Победитель

Всероссийского конкурса исполнителей на оркестровых струнных инструментах «Молодые виртуозы России» (Ростов-на-Дону, 2020) Лауреат II премии международного онлайн-конкурса контрабасистов Й.М. Шпергера “International Double Bass Quarantine Challenge” (Германия). Принимал участие в мастер-классах Евгения Левинзона, Каталина Ротару,

Кристины Хук, Рика Стотейна, Терри Барбье, Альберто Боччини, Сергея Бринмуса, Михаила Кикшоева, Энрико Фагоне, Григория Кротенко, Александра Бельского, Александра Михно, Дорина Марка, Игоря Елисеева, Джеффа Брадетича. Солист Санкт-Петербургского Дома музыки с 2020 года.

Андрей Самарин (труба). Родился в 1999 году в Омске. Студент Санкт-Петербургской консерватории (класс доцента Бориса Табуреткина). Солист Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Лауреат II премии Международного конкурса им. В.И. Щёлокова (Екатеринбург, 2017). Лауреат II премии Всероссийского конкурса им. А.С. Нестерова (Нижний Новгород, 2019). Принимал участие в мастер-классах Конрадина Гротта, Ивана Мозговенко, Андрея Гурьева. Стипендиат Фонда «Новые имена». Ведёт

активную концертную деятельность. Солист Санкт-Петербургского Дома музыки с 2016 года.

Андрей Зенин (фортепиано). Родился в 1995 году в Сочи. Ассистент-стажёр Ростовской консерватории (класс Заслуженной артистки РФ, профессора Риммы Скороходовой). Магистрант Высшей школы музыки им. Ф. Листа (Германия, Веймар) в классе профессора Балаша Соколая. В 2017 году прошел обучение в Королевской Консерватории Шотландии в

Глазго. Лауреат II премии Московского Международного конкурса им. Ф.Шопена (Москва, 2016). Лауреат III премии Международного конкурса пианистов в г. Боржоми (Грузия, 2018). Обладатель специального приза Phillipe Foriel Destezet на Международном конкурсе Pontoise Piano Campus (Франция, 2020). Принимал участие в мастер-классах Андрея Диева,

Винченцо Больцани, Владимира Мищука, Дэвида Бисмута, Наталии Трулль, Дмитрия Башкирова, Балаша Соколая, Александра Кобрина, Дины Йоффе. Солист Санкт-Петербургского Дома музыки с 2019 года.

В программе:

I отделение

Дж. Боттезини (1821-1889).

Концертное Аллегро в стиле Мендельсона для контрабаса с оркестром

Интродукция и вариации на тему песни «Венецианский карнавал».

для контрабаса и струнного оркестра

Солист – лауреат международных конкурсов Арсений Газизов (контрабас)

Й. Гайдн (1732-1809). Концерт для трубы с оркестром ми-бемоль мажор HOB VIIE: 1

Солист – лауреат международных конкурсов Андрей Самарин (труба).

II отделение

Ф. Шопен (1810-1849). Концерт №2 для фортепиано с оркестром фа минор ор.21

Солист – лауреат международных конкурсов Андрей Зенин (фортепиано).

Тульский филармонический симфонический оркестр.

Художественный руководитель и главный дирижер – Владислав Лаврик.

Дирижер – Николай Цинман.