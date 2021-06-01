Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс

11 июня в культурном центре «Типография» пройдет концерт «Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши».

Терменвокс — музыкальный инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений, точка отсчета для истории мировой электронной музыки и в то же время, пожалуй, самый самобытный музыкальный инструмент созданный в России.

Впервые в Туле терменвокс прозвучит в ансамбле с фортепиано — в программе прозвучит музыка И. С. Баха, С. Рахманинова, А. Пьяццоллы, Д. Гершвина, Э. Морриконе и др..

За терменвоксом: один из ведущих исполнителей в мире, руководитель Школы терменвокса и правнук изобретателя инструмента — Пётр Термен

За фортепиано: студентка фортепианного отделения колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского — Софья Жигунова

Музыканты представят эклектичную программу показывающую звучание терменвокса в классической, экспериментальной и джазовой музыке, в завершение вечера состоится мастер-класс для всех желающих.