Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс
11 июня в культурном центре «Типография» пройдет концерт «Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши».
Терменвокс — музыкальный инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений, точка отсчета для истории мировой электронной музыки и в то же время, пожалуй, самый самобытный музыкальный инструмент созданный в России.
Впервые в Туле терменвокс прозвучит в ансамбле с фортепиано — в программе прозвучит музыка И. С. Баха, С. Рахманинова, А. Пьяццоллы, Д. Гершвина, Э. Морриконе и др..
За терменвоксом: один из ведущих исполнителей в мире, руководитель Школы терменвокса и правнук изобретателя инструмента — Пётр Термен
За фортепиано: студентка фортепианного отделения колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского — Софья Жигунова
Музыканты представят эклектичную программу показывающую звучание терменвокса в классической, экспериментальной и джазовой музыке, в завершение вечера состоится мастер-класс для всех желающих.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 июня 2021, пятница
19:00
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
12 июня, суббота 12:00
₽ Билеты: 800 ₽