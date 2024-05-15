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Москва - Санкт-Петербургъ

Москва - Санкт-Петербургъ

В концертном сезоне 2023/2024 солист Тульской областной филармонии, заслуженный артист России, пианист Яков Соловьев представил новый авторский цикл программ «Москва - Санкт-Петербургъ, в который вошли две программы.

Первая программа была посвящена музыкальной Москве второй половины XIX – начала XX веков, прежде всего – Московской консерватории, основанной в 1866 году по инициативе пианиста, дирижера, педагога Николая Рубинштейна, а также - композиторам, исполнителям, общественным деятелям, чьи имена были связаны с этим учебным заведением.

Темой второй программы стала музыкальная культура Санкт-Петербурга и, конечно, Санкт-Петербургская консерватория - она была создана в 1861 году на базе музыкальных классов Русского музыкального общества, которые были открыты по инициативе пианиста, композитора и дирижёра Антона Рубинштейна, брата Николая.

В «Ночь музеев», 18 мая, в Колонном зале Дворянского собрания внимаю слушателей будет представлена программа «Москва - Санкт-Петербургъ», которая расскажет о наиболее значимых событиях и деятелях музыкальной культуры обеих российских столиц - интереснейшей, наполненной творческими открытиями и свершениями эпохе, во многом определившей дальнейшее развитие профессионального музыкального искусства в нашей стране…

В этот вечер для зрителей, которые приобретут билет на концерт, будут открыты все музейные залы Дома Дворянского собрания.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
18 мая 2024, суббота
20:00
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18 мая, суббота 00:00
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19 мая, воскресенье 00:00
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18 мая, суббота 00:00
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