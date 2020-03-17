MORGENSHTERN
27 сентября MORGENSHTERN исполнит свои композиции и хиты с нового альбома «Легендарная пыль» для тульской публики в Concert Hall.
Популярный видеоблогер и рэп-исполнитель бьет все рекорды по прослушиваниям на различных платформах с 2018 года после выпуска своего дебютного мини-альбома Hate Me и удивляет слушателей своей эксцентричностью.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 сентября 2020, воскресенье
19:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽