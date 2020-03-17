27 сентября MORGENSHTERN исполнит свои композиции и хиты с нового альбома «Легендарная пыль» для тульской публики в Concert Hall.

Популярный видеоблогер и рэп-исполнитель бьет все рекорды по прослушиваниям на различных платформах с 2018 года после выпуска своего дебютного мини-альбома Hate Me и удивляет слушателей своей эксцентричностью.