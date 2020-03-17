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MORGENSHTERN

MORGENSHTERN

27 сентября MORGENSHTERN исполнит свои композиции и хиты с нового альбома «Легендарная пыль» для тульской публики в Concert Hall.
Популярный видеоблогер и рэп-исполнитель бьет все рекорды по прослушиваниям на различных платформах с 2018 года после выпуска своего дебютного мини-альбома Hate Me и удивляет слушателей своей эксцентричностью.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 сентября 2020, воскресенье
19:00
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−1
Касса
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Александр Серов
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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