MOJDEUS
19 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит группа MOJDEUS. Легенды молдавской и столичной рок-сцены объединились в яркое power trio, которое своей бешеной энергетикой безумного ритма этнических мотивов и тяжелого саунда заряжает публику на концертных площадках страны.
Группа MOJDEUS подготовила ярчайшую программу запоминающихся композиций, которые заставят вас пустится в пляс, напомнят о празднике вина в Молдове и надолго поселятся в ваших сердцах!
Саунд при этом довольно тяжёлый, основанный на массивных риффах в духе Black Sabbath и Led Zeppelin, однако включает в себя элементы и других стилей – от психоделии до гранжа.
Музыкантов в составе всего трое, но впечатление такое, что играет как минимум вдвое больше – как это и бывает у настоящего power trio!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 ноября 2021, пятница
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽