19 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит группа MOJDEUS. Легенды молдавской и столичной рок-сцены объединились в яркое power trio, которое своей бешеной энергетикой безумного ритма этнических мотивов и тяжелого саунда заряжает публику на концертных площадках страны.

Группа MOJDEUS подготовила ярчайшую программу запоминающихся композиций, которые заставят вас пустится в пляс, напомнят о празднике вина в Молдове и надолго поселятся в ваших сердцах!

Саунд при этом довольно тяжёлый, основанный на массивных риффах в духе Black Sabbath и Led Zeppelin, однако включает в себя элементы и других стилей – от психоделии до гранжа.

Музыкантов в составе всего трое, но впечатление такое, что играет как минимум вдвое больше – как это и бывает у настоящего power trio!