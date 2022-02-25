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Меги Гогитидзе

Меги Гогитидзе

15 марта в Concert Hall выступит Меги Гогитидзе – уникальная певица из Грузии.

Меги – это неформатное явление в современном музыкальном мире. Вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающее смешение грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием.
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 марта 2022, вторник
20:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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