15 марта в Concert Hall выступит Меги Гогитидзе – уникальная певица из Грузии.

Меги – это неформатное явление в современном музыкальном мире. Вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающее смешение грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием.