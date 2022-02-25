Меги Гогитидзе
15 марта в Concert Hall выступит Меги Гогитидзе – уникальная певица из Грузии.
Меги – это неформатное явление в современном музыкальном мире. Вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающее смешение грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 марта 2022, вторник
20:00
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
21 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽