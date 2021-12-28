Лу/ Мульт/ Risha
30 декабря в Concert Hall выступит трио Лу/ Мульт/ Risha.
В сентябре 2017 года группа Tracktor Bowling прекратила свое существование, но ее бывшие участники Лусинэ «Лу» Геворкян и Андрей «Мульт» Селезнев совместно с Ириной «Risha» Львовой решили объединиться в трио и дать возможность своим слушателям вновь услышать
песни любимого коллектива вживую.
Помимо внушительного списка хитов Tracktor Bowling в акустическом исполнении, музыканты также включают в концертный сет-лист и кавер-версии мировых рок-хитов.
Трио: Лусинэ Геворкян, Андрей Селезнев и Ирина Львова.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 декабря 2021, четверг
20:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽