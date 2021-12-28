30 декабря в Concert Hall выступит трио Лу/ Мульт/ Risha.

В сентябре 2017 года группа Tracktor Bowling прекратила свое существование, но ее бывшие участники Лусинэ «Лу» Геворкян и Андрей «Мульт» Селезнев совместно с Ириной «Risha» Львовой решили объединиться в трио и дать возможность своим слушателям вновь услышать

песни любимого коллектива вживую.

Помимо внушительного списка хитов Tracktor Bowling в акустическом исполнении, музыканты также включают в концертный сет-лист и кавер-версии мировых рок-хитов.



Трио: Лусинэ Геворкян, Андрей Селезнев и Ирина Львова.