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Лу/ Мульт/ Risha

Лу/ Мульт/ Risha

30 декабря в Concert Hall выступит трио Лу/ Мульт/ Risha.

В сентябре 2017 года группа Tracktor Bowling прекратила свое существование, но ее бывшие участники Лусинэ «Лу» Геворкян и Андрей «Мульт» Селезнев совместно с Ириной «Risha» Львовой решили объединиться в трио и дать возможность своим слушателям вновь услышать
песни любимого коллектива вживую.
 
Помимо внушительного списка хитов Tracktor Bowling в акустическом исполнении, музыканты также включают в концертный сет-лист и кавер-версии мировых рок-хитов.

Трио: Лусинэ Геворкян, Андрей Селезнев и Ирина Львова.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 декабря 2021, четверг
20:00
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Касса
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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30 декабря, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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