Лесоповал
31 марта в Городском концертном зале выступит группа «Лесоповал».
«Лесоповал» — музыкальный коллектив, исполняющий песни в стиле русский шансон. Группа была создана в 1990 году Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым. После пережитой войны в 1947 году Танич оказался в тюрьме, и 6 лет переживал разные пересылки, лагеря и лесоповалы, и вышел из тюрьмы только в 1953 году после смерти Сталина, и тематика песен музыкального коллектива совпадает с теми временами. Никто из современных участников музыкального коллектива в тюрьме не был, любые истории, которые поются «Лесоповалом» написаны непосредственно Михаилом Таничем.
Стоимость: от 800 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
31 марта 2024, воскресенье
19:00
18 октября - 6 апреля 2023
26 марта - 10 апреля
28 марта - 3 апреля
21 марта - 3 апреля
28 декабря - 6 апреля 2023
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