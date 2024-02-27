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Лесоповал

Лесоповал

31 марта в Городском концертном зале выступит группа «Лесоповал».

«Лесоповал» — музыкальный коллектив, исполняющий песни в стиле русский шансон. Группа была создана в 1990 году Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым. После пережитой войны в 1947 году Танич оказался в тюрьме, и 6 лет переживал разные пересылки, лагеря и лесоповалы, и вышел из тюрьмы только в 1953 году после смерти Сталина, и тематика песен музыкального коллектива совпадает с теми временами. Никто из современных участников музыкального коллектива в тюрьме не был, любые истории, которые поются «Лесоповалом» написаны непосредственно Михаилом Таничем.

Стоимость: от 800 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
31 марта 2024, воскресенье
19:00
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