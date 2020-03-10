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Концерт памяти Евгения Мартынова

Концерт памяти Евгения Мартынова

Внимание! Концерт переносится с 11 апреля на 21 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В Тульской филармонии состоится концерт памяти композитора и певца Евгения Мартынова. Музыканты исполнят особую программу «Лебединая верность».

Программу представит Илья Юдичев в сопровождении оркестра «Antonio Orchestra», художественный руководитель и главный дирижер — Антон Паисов.

Илья Юдичев — яркий вокалист, обладающий большим диапазоном голоса и поющий во всех жанрах и направлениях: от рока, джаза, поп-музыки до оперного пения, участник телепроекта «Голос» в команде Александра Градского, наставник Всероссийского конкурса детского творчества «Синяя Птица».

Программа названа в честь одноименной песни Евгения Мартынова на слова Андрея Дементьева «Лебединая верность». Песни, созданные и спетые этим композитором, мелодичные, добрые и чистые, они дарили и дарят особенную, светлую радость и желание жить в гармонии с собой и миром. «Я тебе весь мир подарю» ? так называлась одна из песен Евгения Мартынова и так можно озаглавить всё его творчество. Ибо композитор действительно подарил своим почитателям необъятный мир красоты, полета, весны и любви, навсегда оставшись в нашей памяти символом света, верности и вдохновения.

В концертной программе «Лебединая верность» в исполнении Ильи Юдичева и его гостей прозвучат песни Евгения Мартынова: «Отчий дом», «Яблони в цвету», «Письмо отца», «Баллада о матери», «Мамины глаза», «Заклятье», «Чайки над водой», «Белая сирень», «Если есть любовь», «Алёнушка», «Лебединая верность» и многие другие.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
21 мая 2020, четверг
18:30
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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