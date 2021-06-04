20 июня тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт позитив-бэнда Jazzophrenia «Два билета в лето». Летом надо отдыхать красиво! И, конечно, под лучшую музыку в исполнении классных музыкантов.

Коллектив исполнит для вас лучшие песни, звучавшие в сезоне 2020/2021, наполнив ваше лето радостью и удовольствием. Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!

Стоимость: 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.