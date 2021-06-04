Jazzophrenia
20 июня тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт позитив-бэнда Jazzophrenia «Два билета в лето». Летом надо отдыхать красиво! И, конечно, под лучшую музыку в исполнении классных музыкантов.
Коллектив исполнит для вас лучшие песни, звучавшие в сезоне 2020/2021, наполнив ваше лето радостью и удовольствием. Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!
Стоимость: 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 июня 2021, воскресенье
17:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
26 июня - 21 августа
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽