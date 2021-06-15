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Гости's

Гости's

18 июня в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Гости's». Нельзя сказать однозначно, в каком стиле играет группа. Но всё же, больше всего их музыка тяготеет к блюзу, ритм энд блюзу, тяжёлому року. На сегодняшний день выпущено два альбома, готовится третий.

Состав сегодня выглядит так:
 
  • Сухарев Валерий - вокал, ритм гитара;
  • Якубёнок Леонид - барабаны;
  • Сергеев Сергей - клавиши;
  • Немчинов Александр - гитара;
  • Ивлиев Сергей - вокал;
  • Разаренов Юрий - бас гитара.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 июня 2021, пятница
20:00
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Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Оргия Праведников
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4 июля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
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20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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20 июня, воскресенье 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 700 ₽
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26 июня - 21 августа
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