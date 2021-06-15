18 июня в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Гости's». Нельзя сказать однозначно, в каком стиле играет группа. Но всё же, больше всего их музыка тяготеет к блюзу, ритм энд блюзу, тяжёлому року. На сегодняшний день выпущено два альбома, готовится третий.

Состав сегодня выглядит так: