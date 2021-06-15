Гости's
18 июня в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Гости's». Нельзя сказать однозначно, в каком стиле играет группа. Но всё же, больше всего их музыка тяготеет к блюзу, ритм энд блюзу, тяжёлому року. На сегодняшний день выпущено два альбома, готовится третий.
Состав сегодня выглядит так:
- Сухарев Валерий - вокал, ритм гитара;
- Якубёнок Леонид - барабаны;
- Сергеев Сергей - клавиши;
- Немчинов Александр - гитара;
- Ивлиев Сергей - вокал;
- Разаренов Юрий - бас гитара.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 июня 2021, пятница
20:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 июня - 21 августа