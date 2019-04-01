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Гела Гуралиа

Гела Гуралиа

В Тульской филармонии им. Михайловского выступит участник телепроекта «Голос 2» грузинский певец Гела Гуралия. Артист представить сольную программу под названием «Для тебя жить».

Гела Гуралиа — российский и грузинский певец, обладатель уникального голоса тенор-альтино. Он стал открытием телепроекта Голос-2, покорив многомиллионную зрительскую аудиторию Первого канала своим безграничным талантом и мастерством. Он первым за всю историю «Голоса» дал свой сольный концерт с полным аншлагом в Государственном Кремлевском Дворце в 2014 году.
 
Репертуар артиста настолько разнообразный, что каждый найдет себе песню по душе. Это и песни российских, грузинских, американских композиторов (А.Б.Журбина, К. Легостаева, Гиги Квенетадзе, Джумбера Аманаташвили, Джада Фридмана), написанные для Гелы, и красивейшие композиции из репертуара Стиви Уандера, Селин Дион, ставших частью всемирно известной и любимой миллионами классики эстрады.
 
 
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
5 мая 2019, воскресенье
19:00
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