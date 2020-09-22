30 октября в Колонном зале Дворянского собрания выступит московский ансамбль «Солисты Барокко». Музыка – это тончайший инструмент познания бытия, истории народов и их культурного наследия. Ансамбль «Солисты барокко» предлагает программу, в которой представлены шедевры музыки эпохи барокко и классицизма, написанные в России или непосредственно связанные с нашей художественной культурой.

Некоторые из них получили новое концертное звучание спустя более двух веков. Наряду с такими известными композиторами как Бах, Моцарт, Вивальди, прозвучит музыка их «внучатых учеников», работавших и живших в нашей стране. Это Иоганн Готфрид Вильгельм Пальшау, Иоганн Вильгельм Гесслер, Луиджи Мадонис, Джованни Верокаи, Людвиг-Вильгельм Теппер фон Фергюзон. Слушателей ждут музыкальные открытия, которые заставят по-новому взглянуть на отечественное культурное пространство.

Московский ансамбль «Солисты Барокко» – один из немногих российских коллективов, исполняющих музыку периода XVII-XIX веков в исторически достоверной манере.

На протяжении многих лет ансамбль занимается исследовательской деятельностью, работает в библиотеках и архивах, собирая музыкальные произведения австрийских, итальянских, немецких, французских и русских композиторов, которые позволяют по-новому взглянуть на исторические и культурные процессы в Европе XVII – начала XIX веков.

Ансамбль выступает в культурном центре «Покровские ворота», Инженерном корпусе Третьяковской галереи, Камерном зале Московской филармонии, принимает участие в летних «Шереметьевских сезонах» в усадьбе Останкино. Концерты ансамбля построены на объединении различных жанров искусства и на исследовании личности композитора в историческом и культурном контексте его времени.

За последнее время ансамбль представил программы «Музыкальный атлас Орфея», «Русский музыкальный архив. «Он взял Париж, он основал лицей»», «1812. Герои и современники», «Авзонийские игры», «Галерея музыкальных редкостей», «Музыкальная летопись русского двора. «Метаморфозы» при дворе Императрицы Елизаветы Петровны», «Неоконченное путешествие или Северная одиссея капельмейстера Сарти».

Коллективом выпущены диски «Северный Парнас» (2005) и «Себастианон. К истокам русского мифа о Бахе» (2009).

Основатель и художественный руководитель ансамбля Андрей Спиридонов окончил в 1981 году Московскую консерваторию по двум специальностям — как виолончелист (учился у И. А. Монигетти и Н. Н. Шаховской) и композитор (класс Т. Н. Хренникова). В разное время являлся солистом ансамблей старинной музыки «Барокко», «Академия старинной музыки», «Орфарион», «Лад» и других. Гастролировал за рубежом, принимал участие в международных фестивалях старинной музыки, проводил виолончельные мастер-классы. Андрей Спиридонов ведет класс виолончели и барочной виолончели в Московской консерватории и в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Исполнители: ансамбль «Солисты барокко».

Художественный руководитель: Андрей Спиридонов.