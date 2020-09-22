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Галерея музыкальных редкостей

Галерея музыкальных редкостей

30 октября в Колонном зале Дворянского собрания выступит московский ансамбль «Солисты Барокко». Музыка – это тончайший инструмент познания бытия, истории народов и их культурного наследия. Ансамбль «Солисты барокко» предлагает программу, в которой представлены шедевры музыки эпохи барокко и классицизма, написанные в России или непосредственно связанные с нашей художественной культурой.

Некоторые из них получили новое концертное звучание спустя более двух веков. Наряду с такими известными композиторами как Бах, Моцарт, Вивальди, прозвучит музыка их «внучатых учеников», работавших и живших в нашей стране. Это Иоганн Готфрид Вильгельм Пальшау, Иоганн Вильгельм Гесслер, Луиджи Мадонис, Джованни Верокаи, Людвиг-Вильгельм Теппер фон Фергюзон. Слушателей ждут музыкальные открытия, которые заставят по-новому взглянуть на отечественное культурное пространство.

Московский ансамбль «Солисты Барокко» – один из немногих российских коллективов, исполняющих музыку периода XVII-XIX веков в исторически достоверной манере.
 
На протяжении многих лет ансамбль занимается исследовательской деятельностью, работает в библиотеках и архивах, собирая музыкальные произведения австрийских, итальянских, немецких, французских и русских композиторов, которые позволяют по-новому взглянуть на исторические и культурные процессы в Европе XVII – начала XIX веков.
 
Ансамбль выступает в культурном центре «Покровские ворота», Инженерном корпусе Третьяковской галереи, Камерном зале Московской филармонии, принимает участие в летних «Шереметьевских сезонах» в усадьбе Останкино. Концерты ансамбля построены на объединении различных жанров искусства и на исследовании личности композитора в историческом и культурном контексте его времени.
 
За последнее время ансамбль представил программы «Музыкальный атлас Орфея», «Русский музыкальный архив. «Он взял Париж, он основал лицей»», «1812. Герои и современники», «Авзонийские игры», «Галерея музыкальных редкостей», «Музыкальная летопись русского двора. «Метаморфозы» при дворе Императрицы Елизаветы Петровны», «Неоконченное путешествие или Северная одиссея капельмейстера Сарти».
 
Коллективом выпущены диски «Северный Парнас» (2005) и «Себастианон. К истокам русского мифа о Бахе» (2009).
 
Основатель и художественный руководитель ансамбля Андрей Спиридонов окончил в 1981 году Московскую консерваторию по двум специальностям — как виолончелист (учился у И. А. Монигетти и Н. Н. Шаховской) и композитор (класс Т. Н. Хренникова). В разное время являлся солистом ансамблей старинной музыки «Барокко», «Академия старинной музыки», «Орфарион», «Лад» и других. Гастролировал за рубежом, принимал участие в международных фестивалях старинной музыки, проводил виолончельные мастер-классы. Андрей Спиридонов ведет класс виолончели и барочной виолончели в Московской консерватории и в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова.
 
Исполнители: ансамбль «Солисты барокко».
Художественный руководитель: Андрей Спиридонов.
Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
30 октября 2020, пятница
18:30
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27 ноября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CASUAL
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7 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
Тула – пряничный край
31 октября, суббота 10:30
Центр приема гостей Тульской области
HammAli & Navai
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14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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