афиша
афиша
Регистрация
Эскалада

Эскалада

11 декабря в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Эскалада». «Эскалада» - это 4 обычных парня, которые решили создать одну экстраординарную группу. 

Новый альбом «Легион» - это большой шаг в развитии команды и выход, действительно, на новый уровень. И именно ты, одним из первых, можешь услышать новые песни вживую! 
 
Их музыка - это невероятное сочетание множества тяжелых стилей, начиная от HEAVY/POWER METAL и заканчивая MODERN METAL/METALCORE, в основе которой лежат скоростные гитарные рифы и мелодии, бешенные ударные, два совершенно разных, но идеально дополняющих друг друга мощнейших вокала и, конечно же, мотивирующие, заряжающие тексты! 
 
Можно долго продолжать описывать это событие, но все это лишь слова... Если ты любишь тяжелую и громкую музыку, любишь концерты, веселье, отрыв и угар - просто приходи на шоу и ты не пожалеешь.

Специальные гости: Dantin и The Overdosed.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
11 декабря 2021, суббота
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Эскалада
Купить билет
11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Мегаломания
Купить билет
18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Анна Каренина
Купить билет
22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Рок в защиту животных
Купить билет
24 декабря, пятница 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 500 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.