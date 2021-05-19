афиша
афиша
Регистрация
Эскалада

Эскалада

12 июня в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Эскалада». «Эскалада» - это 4 обычных парня, которые решили создать одну экстраординарную группу. 

Новый альбом «Легион» - это большой шаг в развитии команды и выход, действительно, на новый уровень. И именно ты, одним из первых, можешь услышать новые песни вживую! 
 
Их музыка - это невероятное сочетание множества тяжелых стилей, начиная от HEAVY/POWER METAL и заканчивая MODERN METAL/METALCORE, в основе которой лежат скоростные гитарные рифы и мелодии, бешенные ударные, два совершенно разных, но идеально дополняющих друг друга мощнейших вокала и, конечно же, мотивирующие, заряжающие тексты! 
 
Можно долго продолжать описывать это событие, но все это лишь слова... Если ты любишь тяжелую и громкую музыку, любишь концерты, веселье, отрыв и угар - просто приходи на шоу и ты не пожалеешь.

Специальные гости: Dantin и The Overdosed.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 июня 2021, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
13 - 27 июня
Октава, творческий индустриальный кластер
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
Купить билет
20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке
15 - 29 июня
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Технодинамика
Купить билет
19 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном
Купить билет
13 июня, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.