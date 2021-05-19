12 июня в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Эскалада». «Эскалада» - это 4 обычных парня, которые решили создать одну экстраординарную группу.

Новый альбом «Легион» - это большой шаг в развитии команды и выход, действительно, на новый уровень. И именно ты, одним из первых, можешь услышать новые песни вживую!

Их музыка - это невероятное сочетание множества тяжелых стилей, начиная от HEAVY/POWER METAL и заканчивая MODERN METAL/METALCORE, в основе которой лежат скоростные гитарные рифы и мелодии, бешенные ударные, два совершенно разных, но идеально дополняющих друг друга мощнейших вокала и, конечно же, мотивирующие, заряжающие тексты!

Можно долго продолжать описывать это событие, но все это лишь слова... Если ты любишь тяжелую и громкую музыку, любишь концерты, веселье, отрыв и угар - просто приходи на шоу и ты не пожалеешь.



Специальные гости: Dantin и The Overdosed.