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ЭлектропартиZаны

ЭлектропартиZаны

5 ноября «ЭлектропартиZаны» сыграют большой осенний концерт в Тульском рок-клубе М2. Презентация нового альбома «Сквозь время».

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

 

«ЭлектропартиZаны» - флагман нового андеграунда Санкт-Петербурга. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и остросоциальными текстами - для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 ноября 2021, пятница
20:00
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Касса
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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