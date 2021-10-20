ЭлектропартиZаны
5 ноября «ЭлектропартиZаны» сыграют большой осенний концерт в Тульском рок-клубе М2. Презентация нового альбома «Сквозь время».
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.
«ЭлектропартиZаны» - флагман нового андеграунда Санкт-Петербурга. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и остросоциальными текстами - для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 ноября 2021, пятница
20:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽