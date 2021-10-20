5 ноября «ЭлектропартиZаны» сыграют большой осенний концерт в Тульском рок-клубе М2. Презентация нового альбома «Сквозь время».

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

«ЭлектропартиZаны» - флагман нового андеграунда Санкт-Петербурга. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и остросоциальными текстами - для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза.