9 января в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы El Mental. Саратовские ваганты в рамках тура «Сдохни или умри» 2020-2021 проведут больше 20-ти концертов для угара юной и достопочтенной публики!

Надо всё как следует притоптать, отведать мёду, и выгнать все хвори из орханизму раз и до следующего Йоля!