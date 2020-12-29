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El Mental

El Mental

9 января в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы El Mental. Саратовские ваганты в рамках тура «Сдохни или умри» 2020-2021 проведут больше 20-ти концертов для угара юной и достопочтенной публики!
 
Надо всё как следует притоптать, отведать мёду, и выгнать все хвори из орханизму раз и до следующего Йоля!
 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 января 2021, суббота
19:00
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Касса
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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