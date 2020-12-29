El Mental
9 января в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы El Mental. Саратовские ваганты в рамках тура «Сдохни или умри» 2020-2021 проведут больше 20-ти концертов для угара юной и достопочтенной публики!
Надо всё как следует притоптать, отведать мёду, и выгнать все хвори из орханизму раз и до следующего Йоля!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 января 2021, суббота
19:00
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽