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Джизус

Джизус

8 декабря в клубе Backstage выступит Джизус. Новая волна русской музыки последовательно охватывает все новые и новые жанры, а представители данного течения обретают творческую самобытность и становятся известными.

Данное описание прекрасно характеризует грядущий тур Джизуса, ведь он намеренно ушел от классического рэпа в живую музыку и готов отправиться в концертное путешествие с инновационно-концептуальным шоу, в рамках которого презентует новый альбом.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
8 декабря 2021, среда
19:00
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Касса
Технодинамика
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25 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Надувное шоу «Новогодняя сказка»
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8 января, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Рок в защиту животных
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24 декабря, пятница 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 500 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
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