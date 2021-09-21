Джизус
8 декабря в клубе Backstage выступит Джизус. Новая волна русской музыки последовательно охватывает все новые и новые жанры, а представители данного течения обретают творческую самобытность и становятся известными.
Данное описание прекрасно характеризует грядущий тур Джизуса, ведь он намеренно ушел от классического рэпа в живую музыку и готов отправиться в концертное путешествие с инновационно-концептуальным шоу, в рамках которого презентует новый альбом.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
8 декабря 2021, среда
19:00
25 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽