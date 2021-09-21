8 декабря в клубе Backstage выступит Джизус. Новая волна русской музыки последовательно охватывает все новые и новые жанры, а представители данного течения обретают творческую самобытность и становятся известными.

Данное описание прекрасно характеризует грядущий тур Джизуса, ведь он намеренно ушел от классического рэпа в живую музыку и готов отправиться в концертное путешествие с инновационно-концептуальным шоу, в рамках которого презентует новый альбом.