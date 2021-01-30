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Джаз-клуб: Planck's Tone

Джаз-клуб: Planck's Tone

25 февраля в культурном центре «Типография» пройдет концерт московского коллектива Planck's Tone. Planck's Tone — это результирующая сумма непохожих друг на друга индивидуальностей, которая определяет их уникальный стиль, уникальное звучание, свой собственный месседж!

Победитель 14-ой киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards, победитель карантинного онлайн конкурса продюсерского центра Игоря Бутмана #STAYHOMEJAZZCHALLENGE, лауреат 1 премии Всероссийского конкурса авторского джаза EverJazz (Екатеринбург), финалист «Усадьба Jazz. Сочи».
 
Состав:
 
  • Павел Алексеев — саксофон, флейта, композитор;
  • Вячеслав Косоротов — ударные;
  • Владислав Агафонов — бас гитара;
  • Вячеслав Бурлаков — клавишные.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 февраля 2021, четверг
19:00
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Касса
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
28 февраля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Купить билет
20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Горшенев
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6 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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