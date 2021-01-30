Джаз-клуб: Planck's Tone

25 февраля в культурном центре «Типография» пройдет концерт московского коллектива Planck's Tone. Planck's Tone — это результирующая сумма непохожих друг на друга индивидуальностей, которая определяет их уникальный стиль, уникальное звучание, свой собственный месседж!

Победитель 14-ой киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards, победитель карантинного онлайн конкурса продюсерского центра Игоря Бутмана #STAYHOMEJAZZCHALLENGE, лауреат 1 премии Всероссийского конкурса авторского джаза EverJazz (Екатеринбург), финалист «Усадьба Jazz. Сочи».

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