Джаз-клуб: Planck's Tone
25 февраля в культурном центре «Типография» пройдет концерт московского коллектива Planck's Tone. Planck's Tone — это результирующая сумма непохожих друг на друга индивидуальностей, которая определяет их уникальный стиль, уникальное звучание, свой собственный месседж!
Победитель 14-ой киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards, победитель карантинного онлайн конкурса продюсерского центра Игоря Бутмана #STAYHOMEJAZZCHALLENGE, лауреат 1 премии Всероссийского конкурса авторского джаза EverJazz (Екатеринбург), финалист «Усадьба Jazz. Сочи».
Состав:
- Павел Алексеев — саксофон, флейта, композитор;
- Вячеслав Косоротов — ударные;
- Владислав Агафонов — бас гитара;
- Вячеслав Бурлаков — клавишные.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 февраля 2021, четверг
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 февраля - 10 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽