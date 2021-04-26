афиша
афиша
Регистрация
Досвидошь и Электросон

Досвидошь и Электросон

1 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт групп «Досвидошь» и «Электросон». Музыкальные коллективы собираются в большой совместный тур и конечной точкой их путешествия стал наш прянично-самоварный город.
 
«Электросон» выступит с новым обновленным составом, а дуэт «Досвидошь» исполнит новый не вышедший материал. Также на этом концерте для вас споет украшение тульской пост-панк сцены - ВИА «Пылинки».
 
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 мая 2021, суббота
19:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Химера
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Damage String
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Plush Fish & Distemper
Купить билет
29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.