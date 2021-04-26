Досвидошь и Электросон
1 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт групп «Досвидошь» и «Электросон». Музыкальные коллективы собираются в большой совместный тур и конечной точкой их путешествия стал наш прянично-самоварный город.
«Электросон» выступит с новым обновленным составом, а дуэт «Досвидошь» исполнит новый не вышедший материал. Также на этом концерте для вас споет украшение тульской пост-панк сцены - ВИА «Пылинки».
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 мая 2021, суббота
19:30
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽