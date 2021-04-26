1 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт групп «Досвидошь» и «Электросон». Музыкальные коллективы собираются в большой совместный тур и конечной точкой их путешествия стал наш прянично-самоварный город.

«Электросон» выступит с новым обновленным составом, а дуэт «Досвидошь» исполнит новый не вышедший материал. Также на этом концерте для вас споет украшение тульской пост-панк сцены - ВИА «Пылинки».

Стоимость: от 400 руб.