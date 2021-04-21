Дельфин
29 апреля в Concert Hall группа «Дельфин» представит обновлённую электрическую программу.
Дельфин находится в перманентном поиске новых музыкальных форм и свежих эстетических решений для своих концертов. Результатом таких изысканий станет будущая электрическая программа, в которой доведённая до предела красота звука и минимализм выразительных средств должны воспроизвести панораму дополненной реальности в воображении слушателей.
Будет представлена обновлённая электрическая программа, основной корпус которой составит созвездие наиболее ярких композиций альбомов «КРАЙ» и «442». А в роли центрального лейтмотива концерта выступят самые трогательные и проникновенные песни Дельфина, резонирующие с весенним возрождением.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 апреля 2021, четверг
20:00
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
29 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽