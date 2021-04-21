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Дельфин

Дельфин

29 апреля в Concert Hall группа «Дельфин» представит обновлённую электрическую программу. 

Дельфин находится в перманентном поиске новых музыкальных форм и свежих эстетических решений для своих концертов. Результатом таких изысканий станет будущая электрическая программа, в которой доведённая до предела красота звука и минимализм выразительных средств должны воспроизвести панораму дополненной реальности в воображении слушателей.
 
Будет представлена обновлённая электрическая программа, основной корпус которой составит созвездие наиболее ярких композиций альбомов «КРАЙ» и «442». А в роли центрального лейтмотива концерта выступят самые трогательные и проникновенные песни Дельфина, резонирующие с весенним возрождением.
 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 апреля 2021, четверг
20:00
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Касса
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Дельфин
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29 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Хулиганы
Купить билет
30 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Felidae
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8 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Песни группы Король и Шут
Купить билет
28 мая, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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