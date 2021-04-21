29 апреля в Concert Hall группа «Дельфин» представит обновлённую электрическую программу.

Дельфин находится в перманентном поиске новых музыкальных форм и свежих эстетических решений для своих концертов. Результатом таких изысканий станет будущая электрическая программа, в которой доведённая до предела красота звука и минимализм выразительных средств должны воспроизвести панораму дополненной реальности в воображении слушателей.

Будет представлена обновлённая электрическая программа, основной корпус которой составит созвездие наиболее ярких композиций альбомов «КРАЙ» и «442». А в роли центрального лейтмотива концерта выступят самые трогательные и проникновенные песни Дельфина, резонирующие с весенним возрождением.