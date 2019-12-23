Чайф «35 лет»
Концерт переносится с 24 марта на 3 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.
В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт группы «Чайф». Музыканты отметят 35- летие на тульской сцене.
На юбилейном концерте прозвучат ранние песни времен свердловского рок-клуба и песни, хорошо известные в России, любимые поклонниками и давно ставшие музыкальным достоянием страны.
Купить билет
Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
3 ноября 2020, вторник
19:00
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽