Чайф «35 лет»

Концерт переносится с 24 марта на 3 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт группы «Чайф». Музыканты отметят 35- летие на тульской сцене.

На юбилейном концерте прозвучат ранние песни времен свердловского рок-клуба и песни, хорошо известные в России, любимые поклонниками и давно ставшие музыкальным достоянием страны.

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