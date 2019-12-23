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Чайф «35 лет»

Чайф «35 лет»

Концерт переносится с 24 марта на 3 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт группы «Чайф». Музыканты отметят 35- летие на тульской сцене.

На юбилейном концерте прозвучат ранние песни времен свердловского рок-клуба и песни, хорошо известные в России, любимые поклонниками и давно ставшие музыкальным достоянием страны.

Купить билет

Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 ноября 2020, вторник
19:00
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Касса
Кис-Кис
Купить билет
11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Felidae
Купить билет
5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Digimortal
Купить билет
21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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