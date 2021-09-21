Билет на М.А.Р.С.
26 сентября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».
На открытии концертного сезона музыканты представят программу «Tribute to Duke Ellington». Дюк Эллингтон - великий джазмен, фактически — создатель феномена джазового биг-бэнда. Один из самых значительных мелодистов прошлого столетия. Его мелодии живут и прекрасно себя чувствуют в веке нынешнем.
В концерте, посвященном творчеству этого великого джазового музыканта, прозвучат композиции из его репертуара в авторских аранжировках группы «Билет на М.А.Р.С.».
Стоимость билетов: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 сентября 2021, воскресенье
17:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽