26 сентября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».

На открытии концертного сезона музыканты представят программу «Tribute to Duke Ellington». Дюк Эллингтон - великий джазмен, фактически — создатель феномена джазового биг-бэнда. Один из самых значительных мелодистов прошлого столетия. Его мелодии живут и прекрасно себя чувствуют в веке нынешнем.

В концерте, посвященном творчеству этого великого джазового музыканта, прозвучат композиции из его репертуара в авторских аранжировках группы «Билет на М.А.Р.С.».

Стоимость билетов: от 150 руб.