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Билет на М.А.Р.С.

Билет на М.А.Р.С.

26 сентября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».

На открытии концертного сезона музыканты представят программу «Tribute to Duke Ellington». Дюк Эллингтон - великий джазмен, фактически — создатель феномена джазового биг-бэнда. Один из самых значительных мелодистов прошлого столетия. Его мелодии живут и прекрасно себя чувствуют в веке нынешнем.
 
В концерте, посвященном творчеству этого великого джазового музыканта, прозвучат композиции из его репертуара в авторских аранжировках группы «Билет на М.А.Р.С.».
 
Стоимость билетов: от 150 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 сентября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
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Backstage club
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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