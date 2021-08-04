ARTEMIEV
Группа ARTEMIEV впервые выступит в Туле на площадке Harat’s Pub. Паша Артемьев: «В первый раз выступим в славном городе, и сразу презентуем наш свежайший альбом «+(плюс)». Будем много танцевать. Ждём вас, друзья!»
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы ARTEMIEV отменён.
Вечер обещает стать наполненным драйвом и романтикой до предела – помимо новых песен с альбома «+(плюс)» ARTEMIEV сыграют и самые любимые публикой треки: «Виды», «Полегче», «Сердце», «Держи меня», «Многоэтажки» и многие другие.
ARTEMIEV – московская группа, основателем которой является Павел Артемьев – музыкант, актер, автор песен коллектива. В прошедшем году ARTEMIEV исполнилось 10 лет. За плечами у коллектива четыре полноценных и пять мини-альбомов, несколько саундтреков к фильмам и сериалам, выступления на фестивалях Stereoleto, Усадьба Jazz и номинации на премии (Чартова Дюжина на Наше радио и пр).
Об альбоме:
LP «+(плюс)» — четвертый студийный альбом ARTEMIEV, в который вошли двенадцать треков, пять из которых уже выходили в качестве синглов в течение последнего года. Сам альбом увидел свет 12 февраля, в канун китайского Нового года – таким образом группа решила отметить завершение такого непростого 2020 года.
«Эта пластинка готовилась дольше запланированного времени — впрочем, 2020 год очень хорошо дал нам всем понять, что строить какие-либо планы в наше время не совсем разумно. Частично записанный в домашних условиях, дистанционно друг от друга, альбом оказался разножанровым и гораздо более энергичным по звучанию, чем две наши предыдущие работы. Наверное, в этом смысле он гораздо ближе по настроению к первому альбому группы».
Помимо коллаборации с Мусей Тотибадзе («Инстинктивно») в лонгплей вошла еще одна совместная работа — «Миллионы», записанная с Сашей Фрид. Пять треков альбома были успешно презентованы в главных новинках и ключевых плейлистах на платформах Apple Music и Spotify.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 января 2022, суббота
20:00
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽