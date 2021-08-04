Группа ARTEMIEV впервые выступит в Туле на площадке Harat’s Pub. Паша Артемьев: «В первый раз выступим в славном городе, и сразу презентуем наш свежайший альбом «+(плюс)». Будем много танцевать. Ждём вас, друзья!»

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы ARTEMIEV отменён.

Вечер обещает стать наполненным драйвом и романтикой до предела – помимо новых песен с альбома «+(плюс)» ARTEMIEV сыграют и самые любимые публикой треки: «Виды», «Полегче», «Сердце», «Держи меня», «Многоэтажки» и многие другие.

ARTEMIEV – московская группа, основателем которой является Павел Артемьев – музыкант, актер, автор песен коллектива. В прошедшем году ARTEMIEV исполнилось 10 лет. За плечами у коллектива четыре полноценных и пять мини-альбомов, несколько саундтреков к фильмам и сериалам, выступления на фестивалях Stereoleto, Усадьба Jazz и номинации на премии (Чартова Дюжина на Наше радио и пр).

Об альбоме:

LP «+(плюс)» — четвертый студийный альбом ARTEMIEV, в который вошли двенадцать треков, пять из которых уже выходили в качестве синглов в течение последнего года. Сам альбом увидел свет 12 февраля, в канун китайского Нового года – таким образом группа решила отметить завершение такого непростого 2020 года.

«Эта пластинка готовилась дольше запланированного времени — впрочем, 2020 год очень хорошо дал нам всем понять, что строить какие-либо планы в наше время не совсем разумно. Частично записанный в домашних условиях, дистанционно друг от друга, альбом оказался разножанровым и гораздо более энергичным по звучанию, чем две наши предыдущие работы. Наверное, в этом смысле он гораздо ближе по настроению к первому альбому группы».

Помимо коллаборации с Мусей Тотибадзе («Инстинктивно») в лонгплей вошла еще одна совместная работа — «Миллионы», записанная с Сашей Фрид. Пять треков альбома были успешно презентованы в главных новинках и ключевых плейлистах на платформах Apple Music и Spotify.