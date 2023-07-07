Anna Asti
14 сентября в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Anna Asti.
Anna Asti открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки.
Это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.
Стоимость: от 3000 руб.
Где и когда?
Тула , Ленина пр-т, д.87
14 сентября 2023, четверг
19:00
18 сентября, понедельник 00:00
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 20 сентября
1 - 20 сентября
21 - 27 сентября