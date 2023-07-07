  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Anna Asti - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Anna Asti

Anna Asti

14 сентября в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Anna Asti.

Anna Asti открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки.

Это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.

Стоимость: от 3000 руб.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула , Ленина пр-т, д.87
14 сентября 2023, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Ученик чудовища
18 сентября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дозор джунглей: Кругосветка
1 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
32 звука
21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.