14 сентября в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Anna Asti.

Anna Asti открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки.

Это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.



Стоимость: от 3000 руб.