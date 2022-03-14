17 марта в «Типографии» в рамках стендап-тура «Моя дорогая комедия» выступит Андрей Айрапетов.

Андрей Айрапетов — победитель международного стендам фестиваля в Казани 2020, участник проекта «Outside Stand-Up». Возвышенная комедия из глубокой провинции.



Стоимость: от 400 руб.