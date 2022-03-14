Андрей Айрапетов
17 марта в «Типографии» в рамках стендап-тура «Моя дорогая комедия» выступит Андрей Айрапетов.
Андрей Айрапетов — победитель международного стендам фестиваля в Казани 2020, участник проекта «Outside Stand-Up». Возвышенная комедия из глубокой провинции.
Стоимость: от 400 руб.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 марта 2022, четверг
19:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽