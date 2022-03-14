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Андрей Айрапетов

Андрей Айрапетов

17 марта в «Типографии» в рамках стендап-тура «Моя дорогая комедия» выступит Андрей Айрапетов.

Андрей Айрапетов — победитель международного стендам фестиваля в Казани 2020, участник проекта «Outside Stand-Up». Возвышенная комедия из глубокой провинции.

Стоимость: от 400 руб. 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 марта 2022, четверг
19:00
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