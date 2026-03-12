  1. Моя Слобода
Жемчуг

Жемчуг

Премьера:
12.03.2026
 
Режиссер:
Тинатин Баркалая
  
Актеры:
Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Дарья Полунеева, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Марина Маныч, Юлия Волкова, Федор Кудряшов, Александр Азыранкулов, Лариса Капитонова, София Завгородняя, Лариса Фанаскова
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из ханты-мансийского детского дома девочку с непростым характером Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит героев в лучшую сторону.

