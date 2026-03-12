Премьера: 12.03.2026

Режиссер: Тинатин Баркалая

Актеры: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Дарья Полунеева, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Марина Маныч, Юлия Волкова, Федор Кудряшов, Александр Азыранкулов, Лариса Капитонова, София Завгородняя, Лариса Фанаскова

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из ханты-мансийского детского дома девочку с непростым характером Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит героев в лучшую сторону.