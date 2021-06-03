Заклятие 3: По воле дьявола
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 10.06.2021
Режиссер:
Майкл Чавес
Актеры:
Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джулиан Хиллиард, Эжени Бондюран, Шарлин Амойя, Стерлинг Джеринс, Руаири О’Коннор, Ингрид Бису, Митчелл Хуг, Шэннон Кук-Чун
Жанр:
ужасы, триллер, детектив
Продолжительноcть:
112 мин
Фильм расскажет леденящую кровь историю о страхе, убийстве и неизвестном зле, которое шокирует даже таких опытных исследователей паранормальных явлений, как Эд и Лоррейн Уоррен. Одно из самых сенсационных расследований, ставшее первым случаем в истории, когда подозреваемый в убийстве в качестве защиты объявил, что действовал по воле демона.
Сегодня
|11:55
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|15:50
|Синема Стар
|18:25
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|22:55
|Алмаз Синема
Завтра
|11:55
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|15:50
|Синема Стар
|18:25
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|22:55
|Алмаз Синема
12 июня, суббота
|11:55
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|15:50
|Синема Стар
|18:25
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|22:55
|Алмаз Синема
13 июня, воскресенье
|11:55
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|15:50
|Синема Стар
|18:25
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|22:55
|Алмаз Синема
14 июня, понедельник
|15:50
|Синема Стар
|19:20
|Синема Стар
15 июня, вторник
|15:50
|Синема Стар
|19:20
|Синема Стар
16 июня, среда
|20:20
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:55
14:10
18:25
20:40
22:55
|Синема Стар
|
15:50
19:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:55
14:10
18:25
20:40
22:55
|Синема Стар
|
15:50
19:20
12 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
11:55
14:10
18:25
20:40
22:55
|Синема Стар
|
15:50
19:20
13 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:55
14:10
18:25
20:40
22:55
|Синема Стар
|
15:50
19:20
14 июня, понедельник
|Синема Стар
|
15:50
19:20
15 июня, вторник
|Синема Стар
|
15:50
19:20
16 июня, среда
|Синема Стар
|
20:20
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽