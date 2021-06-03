Заклятие 3: По воле дьявола

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 10.06.2021

Режиссер: Майкл Чавес

Актеры: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джулиан Хиллиард, Эжени Бондюран, Шарлин Амойя, Стерлинг Джеринс, Руаири О’Коннор, Ингрид Бису, Митчелл Хуг, Шэннон Кук-Чун

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Продолжительноcть: 112 мин

Фильм расскажет леденящую кровь историю о страхе, убийстве и неизвестном зле, которое шокирует даже таких опытных исследователей паранормальных явлений, как Эд и Лоррейн Уоррен. Одно из самых сенсационных расследований, ставшее первым случаем в истории, когда подозреваемый в убийстве в качестве защиты объявил, что действовал по воле демона.