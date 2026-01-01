  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. За Палыча!-2 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
За Палыча!-2

За Палыча!-2

Премьера:
01.01.2026
 
Режиссер:
Максим Боев
  
Актеры:
Егор Овчинников, Сергей Шакуров, Николай Наумов, Татьяна Догилева, Анатолий Журавлев, Валерий Баринов, Денис Корнух, Екатерина Лисина, Максим Коновалов, Андрей Богатырев
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Когда-то Артем Голубь был мажором, уверенным, что отец «порешает» любой вопрос. Но жизнь все расставила по местам: после аварии Тема попадает в ВДВ. Вернувшись, он работает, растит дочь и старается жить по совести. А дед, легендарный десантник Палыч, выращивает яблони и мечтает о покое. Однако в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, он хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр. Палыч протестует, а потом исчезает. Чтобы спасти деда и разобраться, что скрывается за конфликтом, Тема снова собирает десантуру.

0
Касса
Левша
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 28 января 2025
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля - 31 января 2024
Майский
Горничная
7 - 28 января
Люксор Тула
Яйцо ангела
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.