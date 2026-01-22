  1. Моя Слобода
Яйцо ангела

Страна:
Япония
 
Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Мамору Осии
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Детективы, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
71 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В мире фантазий, тьмы и теней девочка ждет, что из яйца появится ангел. Однажды она встречает загадочного человека — он ищет птицу, которую видел во сне. Они общаются без слов, и в тишине рождается доверие — хрупкое, как скорлупа, которая вот-вот треснет.

