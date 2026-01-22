Яйцо ангела

Страна: Япония

Премьера: 22.01.2026

Режиссер: Мамору Осии

Жанр: Анимационный, Аниме, Детективы, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 71 минута

Возрастные ограничения: 18+

В мире фантазий, тьмы и теней девочка ждет, что из яйца появится ангел. Однажды она встречает загадочного человека — он ищет птицу, которую видел во сне. Они общаются без слов, и в тишине рождается доверие — хрупкое, как скорлупа, которая вот-вот треснет.