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Викинг 18+

Викинг 18+

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 29.12.2016
 
Режиссер:
Андрей Кравчук
  
Актеры:
Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
139 мин
  

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

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Сегодня
13:25 ДКЖкино
17:00 Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:00 ДКЖкино
21:10 Победа (Новомосковск)
21:30 ДКЖкино
23:40 Победа (Новомосковск)
Завтра
13:25 ДКЖкино
17:00 Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:00 ДКЖкино
21:10 Победа (Новомосковск)
21:30 ДКЖкино
23:40 Победа (Новомосковск)
00:15 Синема Стар
00:55 Победа (Новомосковск)
31 декабря, суббота
13:55 ДКЖкино
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
21:10 Победа (Новомосковск)
23:40 Победа (Новомосковск)
00:15 Синема Стар
00:55 Победа (Новомосковск)
1 января 2017
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17:00 Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:15 ДКЖкино
21:10 Победа (Новомосковск)
21:45 ДКЖкино
23:40 Победа (Новомосковск)
00:25 Синема Стар
00:55 Победа (Новомосковск)
3 января 2017
13:40 ДКЖкино
17:00 Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:15 ДКЖкино
21:10 Победа (Новомосковск)
21:45 ДКЖкино
23:40 Победа (Новомосковск)
00:15 Синема Стар
00:55 Победа (Новомосковск)
4 января 2017
13:40 ДКЖкино
17:00 Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:15 ДКЖкино
21:10 Победа (Новомосковск)
21:45 ДКЖкино
23:40 Победа (Новомосковск)
00:15 Синема Стар
00:55 Победа (Новомосковск)
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