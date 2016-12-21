Викинг 18+
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 29.12.2016
Режиссер:
Андрей Кравчук
Актеры:
Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
139 мин
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
Сегодня
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|23:40
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Завтра
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|17:00
|Победа (Новомосковск)
|19:00
|Синема Стар
|19:00
|ДКЖкино
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:30
|ДКЖкино
|23:40
|Победа (Новомосковск)
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31 декабря, суббота
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|Синема Стар
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|00:15
|Синема Стар
|00:55
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|Победа (Новомосковск)
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|23:40
|Победа (Новомосковск)
|00:55
|Победа (Новомосковск)
2 января 2017
|13:40
|ДКЖкино
|17:00
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|19:00
|Синема Стар
|19:15
|ДКЖкино
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:45
|ДКЖкино
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|00:25
|Синема Стар
|00:55
|Победа (Новомосковск)
3 января 2017
|13:40
|ДКЖкино
|17:00
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|19:00
|Синема Стар
|19:15
|ДКЖкино
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:45
|ДКЖкино
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|00:15
|Синема Стар
|00:55
|Победа (Новомосковск)
4 января 2017
|13:40
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|17:00
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|19:00
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|19:15
|ДКЖкино
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:45
|ДКЖкино
|23:40
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|00:15
|Синема Стар
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|Победа (Новомосковск)
5 января 2017
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|00:15
|Синема Стар
|00:55
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Сегодня
|ДКЖкино
|
13:25
19:00
21:30
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
21:10
23:40
|Синема Стар
|
19:00
Завтра
|ДКЖкино
|
13:25
19:00
21:30
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
21:10
23:40
00:55
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19:00
00:15
31 декабря, суббота
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17:00
21:10
23:40
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|
17:15
00:15
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19:15
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21:10
23:40
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19:10
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13:40
19:15
21:45
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17:00
21:10
23:40
00:55
|Синема Стар
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19:00
00:25
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|ДКЖкино
|
13:40
19:15
21:45
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
21:10
23:40
00:55
|Синема Стар
|
19:00
00:15
4 января 2017
|ДКЖкино
|
13:40
19:15
21:45
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
21:10
23:40
00:55
|Синема Стар
|
19:00
00:15
5 января 2017
|Победа (Новомосковск)
|
00:55
|Синема Стар
|
21:35
00:15