Тимур и его команда

Тимур и его команда

Премьера:
28.08.2025
 
Режиссер:
Андрей Семенов
  
Актеры:
Алексей Онежен, Майвл, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Денис Майданов, Александр Дьяченко, Алина Ланина, Михаил Грищенко, Никита Буреев, Владимир Сериков, Егор Владимиров, Кирилл Соляник, Денис Яковлев, Назар Денисов, Александра Живова, Олег Карин
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Наши дни. Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Северной столицы в приграничный поселок Белгородской области, чтобы успеть увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и его командой, тоже подростками-волонтерами, которые не только помогают Жене увидеться с ее братом-танкистом, попутно помогая российским силовикам в ликвидации вражеской ДРГ, но и полностью меняют ее представление о жизни. И как это бывает, личные отношения Жени и «Тимура» выходят за рамки «просто дружбы».

