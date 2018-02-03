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TheatreHD: Любовный напиток

TheatreHD: Любовный напиток

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.02.2018
 
Режиссер:
Бартлетт Шер
  
Актеры:
Притти Йенде, Мэтью Поленцани, Давиде Лучано, Ильдебрандо Д’Арканджело
  
Жанр:
опера
  
Продолжительноcть:
159 мин
  

«Любовный напиток», комический шедевр Гаэтано Доницетти, поставил Бартлетт Шер, за пульт встанет Доминго Хиндоян, для которого это выступление станет дебютным в Мет. Притти Йенде исполнит роль Адины, Мэтью Поленцани — роль влюбленного в нее крестьянина Неморино. Давиде Лучано дебютирует в Мет в роли незадачливого ухажера Адины, сержанта Белькоре, а Ильдебрандо д’Арканжело споет доктора Дулькамару, мастера волшебных зелий.

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