TheatreHD: Любовный напиток

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 10.02.2018

Режиссер: Бартлетт Шер

Актеры: Притти Йенде, Мэтью Поленцани, Давиде Лучано, Ильдебрандо Д’Арканджело

Жанр: опера

Продолжительноcть: 159 мин

«Любовный напиток», комический шедевр Гаэтано Доницетти, поставил Бартлетт Шер, за пульт встанет Доминго Хиндоян, для которого это выступление станет дебютным в Мет. Притти Йенде исполнит роль Адины, Мэтью Поленцани — роль влюбленного в нее крестьянина Неморино. Давиде Лучано дебютирует в Мет в роли незадачливого ухажера Адины, сержанта Белькоре, а Ильдебрандо д’Арканжело споет доктора Дулькамару, мастера волшебных зелий.