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TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер

TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер

Страна:
Великобритания, 2011
 
Премьера:
в РФ 15.06.2012
 
Режиссер:
Дэнни Бойл
  
Актеры:
Джонни Ли Миллер, Бенедикт Камбербэтч, Элла Смит, Джон Киллоран, Стивен Эллиот, Карл Джонсон, Дэниэл Миллар, Лиззи Уинклер
  
Жанр:
драма, фантастика, спектакль
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,51
          
 

Доктор Виктор Франкенштейн (Ли Миллер) вдыхает жизнь в тело, созданное из частей разных умерших людей. Однако, в ужасе от безобразности своего творения, он бросает его на произвол судьбы. Одинокое, уродливое, по-детски невинное существо (Камбербэтч) ждет от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью. Окончательно отчаявшись, оно клянется разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом. Демонстрируется в двух вариантах: актеры Джонни Ли Миллер и Бенедикт Камбербэтч меняются ролями.

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