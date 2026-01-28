  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Спасти бессмертного - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Спасти бессмертного

Спасти бессмертного

Премьера:
26.02.2026
 
Режиссер:
Павел Игнатов
  
Актеры:
Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров, Алеся Пуховая, Георгий Петренко, Владислав Солодов, Матвей Амельянович
  
Жанр:
Фэнтези, Драматический, Военный, Боевик
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад, — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие.

0
Касса
Сладкая жизнь
4 марта, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сокровища гномов
1 мая - 28 февраля 2025
Майский
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 28 февраля 2024
Майский
Горничная
7 января - 26 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Человек, который смеется
26 февраля - 4 марта
Люксор Тула
Левша
22 января - 25 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.