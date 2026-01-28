Спасти бессмертного

Премьера: 26.02.2026

Режиссер: Павел Игнатов

Актеры: Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров, Алеся Пуховая, Георгий Петренко, Владислав Солодов, Матвей Амельянович

Жанр: Фэнтези, Драматический, Военный, Боевик

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 12+

20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад, — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие.