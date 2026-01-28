Спасти бессмертного

20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад, — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие.
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45