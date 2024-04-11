Собачья жизнь: Друзья навек

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Ван Сяоле

Актеры: Янь Ни, Тань Сунъюнь, У Цзин, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу

Жанр: Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 105 минут

Когда в семье наступили непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.