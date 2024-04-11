Собачья жизнь: Друзья навек
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Ван Сяоле
Актеры:
Янь Ни, Тань Сунъюнь, У Цзин, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу
Жанр:
Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
105 минут
Когда в семье наступили непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.
Сегодня
|
11:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
11:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|
11:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
11:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|Люксор Тула
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:35
14 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:35
15 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:35
16 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:35
17 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:35
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