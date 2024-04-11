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Собачья жизнь: Друзья навек

Собачья жизнь: Друзья навек

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Ван Сяоле
  
Актеры:
Янь Ни, Тань Сунъюнь, У Цзин, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
105 минут
  

Когда в семье наступили непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.

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