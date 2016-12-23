Снежная королева 3: Огонь и лед

Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 29.12.2016

Режиссер: Алексей Цицилин

Актеры: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков

Жанр: мультфильм, приключения

Продолжительноcть: 89 мин

В новой части мультфильма в центре повествования вновь оказывается Герда. После того, как ей удалось победить Снежную Королеву и Снежного Короля, она так и не смогла отыскать родителей, похищенных Северным Ветром. Во время поиска своих близких Герда находит древний артефакт троллей — Камень Льда и Пламени, но вместо исполнения желаний камень ставит под угрозу факт существования сказочного мира. Чтобы вернуть равновесие, Герде предстоит справиться с противоречиями, сделать правильный выбор и объединиться с Каем и троллями.