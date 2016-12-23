Снежная королева 3: Огонь и лед
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 29.12.2016
Режиссер:
Алексей Цицилин
Актеры:
Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
89 мин
В новой части мультфильма в центре повествования вновь оказывается Герда. После того, как ей удалось победить Снежную Королеву и Снежного Короля, она так и не смогла отыскать родителей, похищенных Северным Ветром. Во время поиска своих близких Герда находит древний артефакт троллей — Камень Льда и Пламени, но вместо исполнения желаний камень ставит под угрозу факт существования сказочного мира. Чтобы вернуть равновесие, Герде предстоит справиться с противоречиями, сделать правильный выбор и объединиться с Каем и троллями.
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3D 11:40
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10:00
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3D 16:10
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3D 13:45
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3D 17:35
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|
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12:45
13:50
15:05
16:25
|Синема Стар
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3D 12:00
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3D 09:40
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3D 16:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 11:40
3D 13:20
3D 17:40
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|
3D 10:10
3D 12:05
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|
3D 10:10
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|
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|
3D 11:55
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3D 09:40
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3D 16:10
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|
10:10
3D 11:40
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3D 17:40
|Киносити
|
3D 10:10
3D 12:05
3D 15:40
3D 17:35
|Победа (Новомосковск)
|
09:15
|Синема Стар
|
3D 11:55
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|Синема Стар
|
3D 10:10