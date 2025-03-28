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Сикандар

Сикандар

Премьера:
28.03.2025
 
Режиссер:
А.-Р.Муругадосс
  
Актеры:
Салман Кхан, Рашмика Манданна, Каджал Аггарвал, Пратик Патил Баббар, Шарман Джоши, Сатьярадж, Анджини Дхаван, Наваб Шах, Чайтаннья Чоудри, Киянш Гаурав
  
Жанр:
Боевик
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Сикандар рассказывает о путешествии человека, преодолевающего все препятствия, которые жизнь ставит на его пути только для того, чтобы облегчить участь менее удачливых и тех, кто нуждается в его помощи. Его превращение из беспечного человека в бескорыстного, вдохновленное его женой, делает его маяком надежды для тех, кто оказался в ловушке тьмы.

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