Премьера: 28.03.2025

Режиссер: А.-Р.Муругадосс

Актеры: Салман Кхан, Рашмика Манданна, Каджал Аггарвал, Пратик Патил Баббар, Шарман Джоши, Сатьярадж, Анджини Дхаван, Наваб Шах, Чайтаннья Чоудри, Киянш Гаурав

Жанр: Боевик

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

Сикандар рассказывает о путешествии человека, преодолевающего все препятствия, которые жизнь ставит на его пути только для того, чтобы облегчить участь менее удачливых и тех, кто нуждается в его помощи. Его превращение из беспечного человека в бескорыстного, вдохновленное его женой, делает его маяком надежды для тех, кто оказался в ловушке тьмы.