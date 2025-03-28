Сикандар
Премьера:
28.03.2025
Режиссер:
А.-Р.Муругадосс
Актеры:
Салман Кхан, Рашмика Манданна, Каджал Аггарвал, Пратик Патил Баббар, Шарман Джоши, Сатьярадж, Анджини Дхаван, Наваб Шах, Чайтаннья Чоудри, Киянш Гаурав
Жанр:
Боевик
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
Сикандар рассказывает о путешествии человека, преодолевающего все препятствия, которые жизнь ставит на его пути только для того, чтобы облегчить участь менее удачливых и тех, кто нуждается в его помощи. Его превращение из беспечного человека в бескорыстного, вдохновленное его женой, делает его маяком надежды для тех, кто оказался в ловушке тьмы.
Сегодня
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
23 марта - 2 апреля
1 июня - 1 апреля 2024
12 - 30 марта
8 марта - 2 апреля
27 февраля - 2 апреля
2 апреля, среда 00:00