Роковая партия
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Сергей Ховенко, Михаил Тюркин, Сергей Ершов
Актеры:
Павел Рассомахин, Даниил Спиваковский, Павел Трубинер, Андрей Ильин, Николай Сердцев, Максим Линников, Данила Лобач, Ромуальд Макаренко, Евгения Ярушникова
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
12+
История знаменитого шахматного поединка между чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном.
Сегодня
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
7 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
8 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
9 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
10 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
11 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
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