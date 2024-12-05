Роковая партия

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Сергей Ховенко, Михаил Тюркин, Сергей Ершов

Актеры: Павел Рассомахин, Даниил Спиваковский, Павел Трубинер, Андрей Ильин, Николай Сердцев, Максим Линников, Данила Лобач, Ромуальд Макаренко, Евгения Ярушникова

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 12+

История знаменитого шахматного поединка между чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном.