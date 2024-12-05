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Роковая партия

Роковая партия

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Сергей Ховенко, Михаил Тюркин, Сергей Ершов
  
Актеры:
Павел Рассомахин, Даниил Спиваковский, Павел Трубинер, Андрей Ильин, Николай Сердцев, Максим Линников, Данила Лобач, Ромуальд Макаренко, Евгения Ярушникова
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

История знаменитого шахматного поединка между чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном.

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