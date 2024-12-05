Пушпа-2: Власть

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Сукумар

Актеры: Фахад Фаасил, Аллу Арджун, Рашмика Манданна, Саи Паллави, Сунил, Джагапати Бабу, Аджай Гхош, Диви Вадтья, Пракаш Радж, Рао Рамеш, Анасуя Бхардвадж, Даянанд Редди

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 195 минут

Возрастные ограничения: 16+

Это вторая часть серии фильмов «Пушпа» и продолжение фильма 2021 года «Пушпа: Восхождение». Столкновение продолжается: Пушпа и Бханвар Сингх продолжают свое соперничество в этом эпическом завершении двухсерийной боевика.