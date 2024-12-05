Пушпа-2: Власть
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Сукумар
Актеры:
Фахад Фаасил, Аллу Арджун, Рашмика Манданна, Саи Паллави, Сунил, Джагапати Бабу, Аджай Гхош, Диви Вадтья, Пракаш Радж, Рао Рамеш, Анасуя Бхардвадж, Даянанд Редди
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
195 минут
Возрастные ограничения:
16+
Это вторая часть серии фильмов «Пушпа» и продолжение фильма 2021 года «Пушпа: Восхождение». Столкновение продолжается: Пушпа и Бханвар Сингх продолжают свое соперничество в этом эпическом завершении двухсерийной боевика.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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