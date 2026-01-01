  1. Моя Слобода
Простоквашино

Премьера:
01.01.2026
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Роман Панков, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина
  
Жанр:
Приключение, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
5.70
 
 

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.

Сегодня
09:00
Алмаз Синема
09:15
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Люксор Тула
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Стар
15:25
Иллизиум (Новомосковск)
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Алмаз Синема
17:10
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Иллизиум (Новомосковск)
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Стар
11:10
Люксор Тула
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Люксор Тула
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
23 января, пятница
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Стар
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, суббота
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Стар
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, воскресенье
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 января, понедельник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, вторник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Стар
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:10
Алмаз Синема
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
Касса
Океан чудес
11 - 21 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Яйцо ангела
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 - 28 января
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля - 31 января 2024
Майский

