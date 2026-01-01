Премьера: 01.01.2026

Режиссер: Сарик Андреасян

Актеры: Роман Панков, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина

Жанр: Приключение, CategoryForKids

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 5.70

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.