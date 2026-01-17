Простая история

Страна: США

Премьера: 19.02.2026

Режиссер: Дэвид Линч

Актеры: Ричард Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Гарри Дин Стэнтон, Джейн Галлоуэй Хейц, Джозеф А.Карпентер, Дональд Уигерт, Дэн Флэннери, Дженнифер Эдвардс-Хьюз, Эд Греннан, Джек Уолш

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 112 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.40

73-летний Элвин Стрейт, испытывающий проблемы со здоровьем, живет с дочерью Роуз в тихом провинциальном городке Лоренс, штат Айова. Однажды он узнает, что у его брата Лайла, живущего в штате Висконсин, с которым после ссоры он не общался 10 лет, случился инфаркт. Элвин решает навестить брата, но поскольку водительских прав у него нет, а ехать на автобусе упрямый старик не желает, он покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь протяженностью почти 500 километров.