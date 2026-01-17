  1. Моя Слобода
Простая история

Простая история

Страна:
США
 
Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Дэвид Линч
  
Актеры:
Ричард Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Гарри Дин Стэнтон, Джейн Галлоуэй Хейц, Джозеф А.Карпентер, Дональд Уигерт, Дэн Флэннери, Дженнифер Эдвардс-Хьюз, Эд Греннан, Джек Уолш
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.40
 
 

73-летний Элвин Стрейт, испытывающий проблемы со здоровьем, живет с дочерью Роуз в тихом провинциальном городке Лоренс, штат Айова. Однажды он узнает, что у его брата Лайла, живущего в штате Висконсин, с которым после ссоры он не общался 10 лет, случился инфаркт. Элвин решает навестить брата, но поскольку водительских прав у него нет, а ехать на автобусе упрямый старик не желает, он покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь протяженностью почти 500 километров.

