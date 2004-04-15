Страна: Япония

Премьера: 15.04.2004

Режиссер: Такаси Симидзу

Актеры: Мэгуми Окина, Мисаки Ито, Миса Уэхара, Юй Итикава, Кандзи Цуда, Каеко Сибата, Юкако Кукури, Сюри Мацуда, Едзи Танака, Есиюки Морисита, Хидэо Сакаки, Такаси Мацуяма, Такако Фудзи

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 92 минуты

Рейтинг: 6.90

Соцработницу Рику направляют ухаживать за пожилой женщиной, но в доме она обнаруживает еще и мальчика, запертого в шкафу. Вот только у нынешней семьи владельцев нет детей. Несколько лет назад в этом доме произошла трагедия: муж из ревности убил жену Каяко, их сына Тосио тоже постигла страшная участь. Возродившиеся в виде мстительных духов Каяко и Тосио проклинают свое жилище, и теперь каждого, кто осмелится переступить его порог, ждет мучительная смерть…