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Проклятие

Проклятие

Страна:
Япония
 
Премьера:
15.04.2004
 
Режиссер:
Такаси Симидзу
  
Актеры:
Мэгуми Окина, Мисаки Ито, Миса Уэхара, Юй Итикава, Кандзи Цуда, Каеко Сибата, Юкако Кукури, Сюри Мацуда, Едзи Танака, Есиюки Морисита, Хидэо Сакаки, Такаси Мацуяма, Такако Фудзи
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Рейтинг:
6.90
 
 

Соцработницу Рику направляют ухаживать за пожилой женщиной, но в доме она обнаруживает еще и мальчика, запертого в шкафу. Вот только у нынешней семьи владельцев нет детей. Несколько лет назад в этом доме произошла трагедия: муж из ревности убил жену Каяко, их сына Тосио тоже постигла страшная участь. Возродившиеся в виде мстительных духов Каяко и Тосио проклинают свое жилище, и теперь каждого, кто осмелится переступить его порог, ждет мучительная смерть…

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