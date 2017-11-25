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Праздничный переполох

Праздничный переполох

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.01.2018
 
Режиссер:
Оливье Накаш, Эрик Толедано
  
Актеры:
Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув, Кевин Азиз, Жюдит Шемла, Венсан Макен
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

 

Организовать свадьбу мечты непросто. Лучшие профессионалы собираются в роскошном замке в предместье Парижа. Все должно быть на высшем уровне, но... Шурин директора узнает в невесте свою давнюю любовь и старается завоевать ее прямо на свадьбе, ведущий и жених ругаются, фотограф соблазняет мать жениха, официант-новичок также не оставит гостей без сюрпризов. Атмосфера праздника, безумного веселья и трогательной романтики гарантированы!

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