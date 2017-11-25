Праздничный переполох
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 01.01.2018
Режиссер:
Оливье Накаш, Эрик Толедано
Актеры:
Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув, Кевин Азиз, Жюдит Шемла, Венсан Макен
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
115 мин
Организовать свадьбу мечты непросто. Лучшие профессионалы собираются в роскошном замке в предместье Парижа. Все должно быть на высшем уровне, но... Шурин директора узнает в невесте свою давнюю любовь и старается завоевать ее прямо на свадьбе, ведущий и жених ругаются, фотограф соблазняет мать жениха, официант-новичок также не оставит гостей без сюрпризов. Атмосфера праздника, безумного веселья и трогательной романтики гарантированы!
Сегодня
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 января, среда
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:30
23:40
00:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19:10
21:40
22:40
00:10
3 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19:10
21:40
22:40
00:10