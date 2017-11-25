Праздничный переполох

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 01.01.2018

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Актеры: Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув, Кевин Азиз, Жюдит Шемла, Венсан Макен

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 115 мин

Организовать свадьбу мечты непросто. Лучшие профессионалы собираются в роскошном замке в предместье Парижа. Все должно быть на высшем уровне, но... Шурин директора узнает в невесте свою давнюю любовь и старается завоевать ее прямо на свадьбе, ведущий и жених ругаются, фотограф соблазняет мать жениха, официант-новичок также не оставит гостей без сюрпризов. Атмосфера праздника, безумного веселья и трогательной романтики гарантированы!