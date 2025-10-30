  1. Моя Слобода
Папины дочки. Мама вернулась

Премьера:

Премьера:
30.10.2025
 
Режиссер:
Анатолий Колиев
  
Актеры:
Филипп Бледный, Андрей Леонов, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Ольга Волкова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов, Влад Фельдман, Анастасия Сиваева, Ксения Теплова
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Правда, они даже не подозревают, чем обернется их путешествие.

Касса
Папины дочки. Мама вернулась
26 октября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
