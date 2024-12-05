Операция «Панда»
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Чжан Луань
Актеры:
Джеки Чан, Вэй Сян, Цэ Ши, Шон Конке, Цзя Бин, Сюй Цзюньцун, Темур Мамисашвили, Хань Яньбо, Хуан Юньтун, Энди Френд, Александра Смирнова-Кошелева
Жанр:
Боевик, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
12+
Легендарная кинозвезда Джеки Чан берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.
7 декабря, суббота
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
8 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
9 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:35
10 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
11 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
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