Операция «Панда»

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Чжан Луань

Актеры: Джеки Чан, Вэй Сян, Цэ Ши, Шон Конке, Цзя Бин, Сюй Цзюньцун, Темур Мамисашвили, Хань Яньбо, Хуан Юньтун, Энди Френд, Александра Смирнова-Кошелева

Жанр: Боевик, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 12+

Легендарная кинозвезда Джеки Чан берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.