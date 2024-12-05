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Операция «Панда»

Операция «Панда»

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Чжан Луань
  
Актеры:
Джеки Чан, Вэй Сян, Цэ Ши, Шон Конке, Цзя Бин, Сюй Цзюньцун, Темур Мамисашвили, Хань Яньбо, Хуан Юньтун, Энди Френд, Александра Смирнова-Кошелева
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Легендарная кинозвезда Джеки Чан берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.

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