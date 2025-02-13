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ON и Она

ON и Она

Премьера:
13.02.2025
 
Режиссер:
Евгений Корчагин
  
Актеры:
Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Никита Буреев, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов, Никита Дювбанов, Полина Коваль, Алексей Гиммельрейх, Владимир Стеклов, Виктория Айзентир, Юлия Прокопова, Виктор Ким
  
Жанр:
Фантастика, Драматический
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Ксения — талантливый разработчик. Но она терпит неудачу во время презентации проекта и решает поехать отдохнуть, арендовав на время отпуска дом на океане. Дом оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворит любое желание гостя, сделает все для комфортного пребывания. С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению своим интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания — от вина до музыки перед сном. В первый раз в жизни Ксения чувствует себя центром внимания. На следующий день Ксения собирается выйти из дома, но оказывается, что она заперта. Маркус заявляет, что действует в интересах Ксении, ведь он досконально знает ее, и все, что ей нужно, она получит внутри дома. Когда Ксения пытается настоять, что хочет сама решать, что ей лучше, Маркус в момент превращается из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.

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