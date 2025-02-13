Премьера: 13.02.2025

Режиссер: Евгений Корчагин

Актеры: Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Никита Буреев, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов, Никита Дювбанов, Полина Коваль, Алексей Гиммельрейх, Владимир Стеклов, Виктория Айзентир, Юлия Прокопова, Виктор Ким

Жанр: Фантастика, Драматический

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 16+

Ксения — талантливый разработчик. Но она терпит неудачу во время презентации проекта и решает поехать отдохнуть, арендовав на время отпуска дом на океане. Дом оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворит любое желание гостя, сделает все для комфортного пребывания. С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению своим интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания — от вина до музыки перед сном. В первый раз в жизни Ксения чувствует себя центром внимания. На следующий день Ксения собирается выйти из дома, но оказывается, что она заперта. Маркус заявляет, что действует в интересах Ксении, ведь он досконально знает ее, и все, что ей нужно, она получит внутри дома. Когда Ксения пытается настоять, что хочет сама решать, что ей лучше, Маркус в момент превращается из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.