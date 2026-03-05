  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Новая теща - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Новая теща

Новая теща

Премьера:
05.03.2026
 
Режиссер:
Аскар Узабаев
  
Актеры:
Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Екатерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер, Арина Бурцева
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тещи, с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тещи — вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

Сегодня
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:25
Иллизиум (Новомосковск)
16:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
22:20
Иллизиум (Новомосковск)
23:55
Алмаз Синема
Завтра
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:25
Иллизиум (Новомосковск)
16:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
18:00
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
22:20
Иллизиум (Новомосковск)
23:55
Алмаз Синема
7 марта, суббота
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
23:55
Алмаз Синема
8 марта, воскресенье
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
18:00
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
23:55
Алмаз Синема
9 марта, понедельник
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
23:55
Алмаз Синема
10 марта, вторник
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
23:55
Алмаз Синема
11 марта, среда
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
12:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
14:55
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:30
Люксор Тула
21:40
Алмаз Синема
23:55
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Сокровища гномов
1 мая - 7 марта 2025
Майский
К себе нежно
5 - 11 марта
Люксор Тула
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 7 марта 2024
Майский
Человек, который смеется
26 февраля - 11 марта
Кинотеатр 3D (Одоев)
Горничная
7 января - 11 марта
Алмаз Синема
Малыш
26 февраля - 11 марта
Кинотеатр 3D (Одоев)

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.