Несвятая Валентина

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Андрей Пантелеев
  
Актеры:
Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Роман Попов, Алексей Базанов, Вероника Вяткина, Алексей Онежен, Елизавета Цапник, Алексей Маклаков, Анна Пескова, Сергей Штепс
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Девушка, которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь. Она чихает на влюбленных, и они расстаются. Это ставит под угрозу ее карьеру, любовь родителей и близкой подруги. Поэтому ей срочно нужно «вылечиться».

Вальс со смертью
5 - 11 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января - 5 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Здесь был Юра
4 - 11 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Уволить Жору
12 - 15 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 января - 12 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 января - 14 февраля
Кинотеатр (Суворов)

