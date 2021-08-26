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Небесный замок Лапута

Небесный замок Лапута

Страна:
Япония
 
Премьера:
26.08.2021
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Актеры:
Кэйко Ёкодзава, Маюми Танака, Сукэкиё Камэяма
  
Жанр:
Аниме
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.50
 
 

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень - ключ к таинственному летающему острову Лапуте.

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