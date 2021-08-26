Небесный замок Лапута

Страна: Япония

Премьера: 26.08.2021

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Актеры: Кэйко Ёкодзава, Маюми Танака, Сукэкиё Камэяма

Жанр: Аниме

Продолжительноcть: 125 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 7.50

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень - ключ к таинственному летающему острову Лапуте.